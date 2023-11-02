انت الان تتابع خبر تجاوز 9 الاف.. حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم الوزارة أن "القتلى بينهم 3760 طفلًا و2326 امرأة، مشيرًا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 32 ألفًا".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل قائد كتيبة 35 في سلاح المدرعات، المقدم سلمان حبكة (33 عاما)، خلال المعارك الجارية في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش إلى 333 منذ السابع من تشرين الاول.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن مقتل أول جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية بعد استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع.