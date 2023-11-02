انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي: لواء الامام الحسين الإيراني يصل الى جنوب لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بعد سلسلة الإخفاقات التي مني بها حزب الله في تحقيق إنجاز ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وصلت الى جنوب لبنان ميليشيا لواء الإمام الحسين الإيرانية بقيادة المدعو ذي الفقار، والتي أسست في الأصل في سوريا لتقديم المساعدة للمحور الايراني في السنوات الأخيرة إلى جنوب لبنان لتقديم المساعدة لحزب الله".واضاف: "وقد دخلت في مواجهة مع جيش الدفاع على الحدود اللبنانية في الأسابيع الأخيرة، وتشارك في الاعتداءات الهجومية على السيادة الإسرائيلية".

وأردف في بيانه أن "حزب الله وميليشيا لواء الإمام الحسين يجران لبنان لدفع ثمن باهظ من أجل حماس-داعش".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 تشرين الاول.

وتناقلت وسائل إعلام محلية أن إسرائيل تستخدم "ذخائر الفوسفور الأبيض في اعتدائها على الحدود اللبنانية"، وأوعزت الخارجية اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي بتقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدامها الفوسفور الأبيض ضد لبنان.

كما أكدت منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.

