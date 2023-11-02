انت الان تتابع خبر تركيا.. دعوات برلمانية لإرسال الجيش التركي الى غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة " Yeni Akit" التركية، عن أربكان قوله: "وفقا للمادة 92 من دستور الجمهورية التركية، فإننا نطلب ونطالب بشدة بقرار تمركز عناصر من القوات المسلحة التركية، التي يحدد الرئيس حدودها ومداها وعددها، في غزة، لمدة سنة بهدف إنشاء منطقة آمنة على الأرض وممر أمني في البحر".وأضاف: "نريد أن يتم التصويت على هذا الطلب في البرلمان بأقرب وقت ممكن، وأن يتخذ برلماننا قرارا في هذا الاتجاه، بدعم من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان".

ووفقا لأربكان فإن الحزب "سيقدم استئنافا إلى هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا".

وكان أربكان قد ترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تركيا، مايو الماضي، لكنه أعلن بعد ذلك انسحابه من السباق الرئاسي، لينضم إلى التحالف الجمهوري الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه ممثل في البرلمان التركي.

ويستمر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول، فيما بلغت حصيلة الضحايا، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع، 9061 قتيلا و32 ألف و219 مصابا، من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى ألف قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا يوم أمس وأول أمس.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

