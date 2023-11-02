انت الان تتابع خبر أنجلينا جولي: غزة تحولت من سجن مفتوح الى مقبرة جماعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت الممثلة والمبعوثة السابقة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين على "إنستغرام": "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد كانت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".وتابعت: "40 في المائة من القتلى أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تُقتل. وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض ملايين المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع القانون الدولي".

واختتمت جولي كلامها قائلة: "برفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض ذلك على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

وتأتي مناشدة جولي، بعد أيام من كتابتها أن "هجمات 7 تشرين الاول التي شنتها حركة "حماس" ضد الإسرائيليين "لا يمكن أن تبرر فقدان الأرواح البريئة" في غزة".

