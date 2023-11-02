أستاذ في الدراسات الدولية: القوات الإسرائيلية تحاول استدراج مقاتلي الفصائل إلى خارج مخيمي جباليا والشاطئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ الدراسات الدولية “أيمن يوسف”، أن القوات الإسرائيلية تحاول بشتى الطرق استدراج مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى خارج مخيمي جباليا والشاطئ.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن مخيم جباليا يوجد به عدد كثيف من السكان، مما يعتبر قاعدة صلبة للمقاومة لصد الهجمات الإسرائيلية.

وأوضح أنه لا مؤشر حتى الآن إلى إطلاق النار في قطاع غزة، لأن المجتمع الدولي أعطى ضوءا أخضرا لإسرائيل لشن هجومها البري على قطا غزة، مما يعني المزيد من الضحايا.