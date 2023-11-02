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باحث سياسي: المستوى الرسمي الغربي مؤيد لإسرائيل بشكل غير مسبوق وذلك بسبب وجود 13 جنسية من الرهائن في غزة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والباحث السياسي “منيف عماش الحربي”، أن الداخل الإسرائيلي كان يشهد حالة من الانقسام بالإضافة إلى اهتزاز في مفاصل الدولة، لكن عمليات السابع من أكتوبر وحدت الصف الإسرائيلي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن المستوى الرسمي الغربي مؤيد لإسرائيل بشكل غير مسبوق، بسبب وجود 13 جنسية من الرهائن في غزة.

وأوضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يعاني بشدة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتكرر والمستمر على المنشآت المدنية داخل القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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