باحث سياسي: المستوى الرسمي الغربي مؤيد لإسرائيل بشكل غير مسبوق وذلك بسبب وجود 13 جنسية من الرهائن في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والباحث السياسي “منيف عماش الحربي”، أن الداخل الإسرائيلي كان يشهد حالة من الانقسام بالإضافة إلى اهتزاز في مفاصل الدولة، لكن عمليات السابع من أكتوبر وحدت الصف الإسرائيلي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن المستوى الرسمي الغربي مؤيد لإسرائيل بشكل غير مسبوق، بسبب وجود 13 جنسية من الرهائن في غزة.

وأوضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يعاني بشدة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتكرر والمستمر على المنشآت المدنية داخل القطاع.