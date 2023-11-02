ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 340 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيدًا.

وأفادت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن 132 فلسطينيًا استشهدوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري.

من جانبه وثّق نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحاماته المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 2000 فلسطيني.