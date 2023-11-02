حقيقة اختفاء إسرائيل من بعض الخرائط الصينية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تصاعد التساؤلات حول سبب عدم ظهور اسم إسرائيل على الخرائط الصينية عبر الإنترنت، أوضحت بكين أن إسرائيل لا تزال محددة على الخرائط الرسمية الصادرة عن السلطات الصينية.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه من غير الواضح متى اختفى اسم إسرائيل بالضبط من خرائطهم، لكن يبدو أن مستخدمي الويب يناقشون هذا التطور منذ تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس في وقت سابق من هذا الشهر.

اختفاء اسم إسرائيل من على الخريطة

ولاحظ متصفحو الإنترنت الصينيون اختفاء اسم إسرائيل من على الخريطة في الأسابيع الأخيرة، في نفس وقت الحرب في غزة، وذلك بحسب تقرير عبري.

ولم تعد الخرائط الشهيرة لعلي بابا وبايدو، البديل الصيني لخرائط جوجل، تظهر اسم إسرائيل، على الحدود الجغرافية المعترف بها دوليا لإسرائيل، أو دولة فلسطين التاريخية.

ويمكن رؤية حدود إسرائيل في الخريطة والضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك علامات على عدة مدن مثل حيفا وتل أبيب، لكن اسم الدولة "إسرائيل" لم يعد موجودة على الخريطة.

ووفقا للتقرير، فإن المنصة التابعة لعلي بابا معروفة عادة باهتمامها بالتفاصيل، حتى أنه تم تصنيفها بوضوح على الدول الصغيرة مثل لوكسمبورج.

ولم تستجب الشركات لطلبات وسائل الإعلام للتعليق.

أما في الخرائط التي تستخدمها شركة هاواوي، فقد أظهرت صورة وضع اسم فلسطين بدلا من إسرائيل.

ويظهر كلا الاسمين في عمليات البحث عن الكلمات على إصدارات الأجهزة المحمولة للمنصات، والتي ليست مملوكة للدولة، ولكنها تعمل في بيئة الإنترنت الخاضعة للإشراف الشديد في الصين، وهي منتشرة في كل مكان مثل خرائط Google أو Apple خارج البلاد.

ووفقا لتقارير محلية، فقد امتلأت شبكة الإنترنت الصينية بالتعليقات المعادية للكيان خلال الشهر الماضي، وهو ما قد يكون السبب وراء اختفاء اسم إسرائيل من الخرائط.

واضطرت السفارة الإسرائيلية في الصين مؤخرًا إلى إغلاق قسم التعليقات ضمن حسابها الرسمي على منصة Weibo الصينية الشبيهة بـ”إكس”، بعد سلسلة من الهجمات اللفظية من المستخدمين.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ27 على التوالي، وأسفر العدوان الوحشي الذي يصاحبه حصار عن استشهاد حتى الآن أكثر من 9000 فلسطيني.

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