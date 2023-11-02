حزب الله يُعلن استهداف منظومة التجسس الإسرائيلية في العباد

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا، منظومة التجسس في موقع "العباد" الإسرائيلي.

وقال الحزب، في بيان صحفي: " استهدف ظهر يوم مجاهدو المقاومة الإسلامية منظومة التجسس في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت بلدات العديسة، ووادي العليق وبلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخين بلدة عديسة الحارة الشرقية، كما تعرضت منطقة أبو لبن في عيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي.

وذكرت قناة" المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله" أن القوات الإسرائيلية استهدفت بأكثر من 30 قذيفة ما بين حارقة ومضيئة منطقة وادي العليق جنوب لبنان.

وكانت " المنار" ذكرت، في وقت سابق صباح اليوم أن "مدفعية العدو تستهدف أطراف راميا وجبل بلاط وأطراف أبو لبن شرق عيتا الشعب في جنوب لبنان".

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان أحد عناصرها، ليرتفع عدد قتلاها إلى 47 .

وأعلن حزب الله أن عناصره أسقطوا، بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية كانت تحلّق فوق مناطق حدودية جنوبية، بواسطة صاروخ أرض جو، فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات ليل أمس على محيط عدد من البلدات الحدودية الجنوبية.