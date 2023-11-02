ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.92% إلى مستوى 22639 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 2.49%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 52 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 24.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 67.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.52% إلى مستوى 22433 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، أولى جلسات تداول شهر نوفمبر.