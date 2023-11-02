شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط المرشح الرئاسى حازم عمر.. لقاء مع سفير إيطاليا ووفد من كتلة الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتناول اللقاء الحديث عن الأوضاع الراهنة في المنطقة، فى ظل الأحداث الغير مسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطينى، مع إيجاد سبل للتهدئة والحد من اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين "الفلسطينى- الإسرائيلى" لتجنب زعزعة استقرار المنطقة.

كما تحدث اللقاء أيضًا عن الملامح الرئيسية لبرنامج الحملة الانتخابى، ورؤيته حول الخروج من الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن تعظيم المصالح المشتركة بين مصر وإيطاليا.

وعلى الجانب الآخر، استضافت الحملة وفدا من كتلة الحوار، بمقر الحملة الانتخابية، بالقاهرة الجديدة.

وتم خلال اللقاء، الحديث عن ملامح البرنامج الانتخابي، وتوضيح المحاور الثلاثة القائم عليها البرنامج وتشمل"المحور الاقتصادي-المحور الاجتماعي-المحور السياسي"مع شرح معالجات البرنامج لكل محور على حده.

كما تم إجراء نقاش مفتوح حول برنامجنا لخوض الانتخابات الرئاسية.