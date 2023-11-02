شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "مستقبل وطن": فتح معبر رفح تأكيد على الدور المحورى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تواصل دورها التاريخى حيال القضية الفلسطينية، وخلال الفترة الأخيرة هناك تحركات من قبل القيادة السياسية على أعلى مستوى في هذا الملف على وجه التحديد.

وتابع هلال: "فتح معبر رفح المصرى يمثل نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى قطاع غزة بمثابة شريان حياة لإيصال المساعدات الدولية إلى القطاع، حيث تواجه المنطقة أزمة إنسانية هائلة، بحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الفلسطينيين العزل، وأن الدولة المصرية تضع على عاتقها مسئولية القضية الفلسطينية، وهو ما تبرهن عليه الكثير من دول العالم والمؤسسات الدولية".

وأشاد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية، ودور مصر المحوري في دعم عملية السلام الشامل والعادل بالمنطقة، ومطالبة الدولة المصرية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، وتوصيل المساعدات على نطاق يتناسب مع الحجم الهائل لاحتياجات سكان غزة.

وأشار أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إلى دور مصر المحورى والتاريخى في القضية، وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.