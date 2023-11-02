شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر" يستعرض إنجازات الرئيس السيسى بالإسكندرية ضمن حملة "هنكمل المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر فى محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، عدة جولات داخل المحافظة، فى إطار حملة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، ضمن حملة "هنكمل المشوار".

وجاءت البداية، حينما أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان "المرأة درع الوطن" لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحزب على تواجد المرأة فى الحياة السياسية ودورها الفعال فى الانتخابات المقبلة.

وقام المهندس أحمد حلمى، الأمين العام للحزب بالمحافظة، بالتوعية السياسية للمشاركات وتوضيح لهم إنجازات السنوات الماضية والتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد الذي يستحق دعمهم لما قدمه من إنجازات وتطورات في مختلف قطاعات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار وحماية مصر من المخاطر والحروب.

وأكد "حلمي"، أن المسئولية الوطنية تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس السيسي من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع رغم الصعاب والأزمات العالمية المتتالية أن يحدث طفرة في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والتصنيعية، حيث استطاعت الدولة من خلال حملاتها الطبية القضاء على العديد من الأمراض مثل فيروس سي، بالإضافة للحملات المقدمة للأطفال للقضاء على السمنة والتقزم، وغيرها من الأمراض التي تعد تحديا يواجه جيلا جديدا مسئول عن مستقبل البلاد، فضلاً عن مبادرة حياة كريمة والتي تعد مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، لما له من تأثير إيجابي على 60 مليون مواطن مصرى.

وشهدت الفعالية حضور كبير من نساء عزبة المعدية وعزبة الحاج محمد وعزبة نشأت وعزبة أبو قير وعزبة البحر وعزبة الدكتور.