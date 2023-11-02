قطاع غزّة يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف في نقاط مختلفة شملت الأبراج المحيطة بمستشفى القدس

يتعرّض قطاع غزّة لقصف إسرائيلي عنيق في نقاط مختلفة. وأفادت قناة "الجزيرة"، عن قصف عنيف يستهدف الأبراج المحيطة بمستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ومنطقة تل الهوى، كما استهدف القصف بناية سكنية في قطاع غزة.

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