"القسام" أعلنت قصف تجمع للجنود الإسرائيليين شرق حي الزيتون بقذائف الهاون

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أننا قصفنا تجمعا للجنود الصهاينة شرق حي الزيتون بقذائف الهاون"، كما أكّدت استهداف "آلية وجرافة صهيونيتين في محور جنوب غزة بقذيفتي الياسين 105"، وفق ما نشرت الكتائب.

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