إذاعة الجيش الإسرائيلي: 25 عملية إطلاق صواريخ وقذائف على مواقع إسرائيلية عند الحدود مع لبنان بنفس الوقت

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن حوالي 25 عملية إطلاق صواريخ وقذائف على نقاط إسرائيلية متفرّقة عند الحدود مع لبنان في نفس الوقت، مدّعية أنّه لا يوجد معلومات عن وقوع إصابات.

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