بو حبيب التقى المبعوثة الألمانية: على اسرائيل ان توقف آلة الحرب وتوافق على الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، خلال لقائه المبعوثة الالمانية الخاصة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط Deik potzel مع وفد ديبلوماسي ألماني، أن "الشق الإنساني على أهميته ليس الحل للوضع في غزة. على اسرائيل ان توقف آلة الحرب وتوافق على الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة".
ولفت بوحبيب، الى أن "اسرائيل تهددنا يوميا بأنها ستعيدنا إلى العصر الحجري. هل تتحمل إسرائيل وجود بلد مجاور لها من العصر الحجري؟".
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