صفي الدين: أهداف بايدن ونتانياهو لن تتحقق وغدًا سنستمع لكلمة "سيد الكلام" التي تحدد المسار والمستقبل

ذكر رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، أنّ "المقاومين والشهداء والجرحى والأسرى في لبنان وفلسطين يعبرون عن الإرادة بنيل العزة والكرامة والحصول على حقوقهم الطبيعية والمشروعة دون منة من أحد"، مشددًا على أنّ "مشاهد غزة أحزنتنا وتركت اللوعة في قلوبنا، ولن ننساها ولا يمكن أن ننساها".

ولفت، خلال كلمة في افتتاح معرض "أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أنّ "إيقاف المجازر في غزة وإنهاء القتل هو السبيل الوحيد لبدء معالجات حقيقية"، موضحًا أنّ "النتيجة الحتمية هي أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لن تتحقق أهدافهما".

وأشار صفي الدين إلى أنّه "غدًا سنكون مع كلام سيد الكلام (في إشارة إلى خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله) والفصل وسنستمع الى الكلمة التي تحدد المسار والمستقبل".