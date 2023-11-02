أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا بعد ظهر اليوم مقر قيادة كتيبة الإحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين إنقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة المذكورة". ‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا مقر قيادة كتيبة الإحتلال بثكنة زبدين بمسيرتين إنقضاضيتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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