محلل أمني: “نتنياهو” يزعم امتلاكه شرعية دينية لقتل المدنيين.. وإسرائيل تريد تحويل جباليا إلى قاعدة للتقدم في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل الأمني “روبرت فوكس”، أن إسرائيل تريد تحويل جباليا إلى قاعدة للتقدم عسكريا في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو”، يزعم امتلاكه شرعية دينية لقتل المدنيين العزل.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تحارب من كافة الاتجاهات، لكنها تقصف المدنيين وتلحق أضرار كبيرة بالممتلكات المدنية والبنية التحتية في غزة.

وأشار إلى أن الحرب كلما طالت كلما زاد الموقف تعقيدا في الأراضي الفلسطينية، مما يدل على أن مستقبل نتنياهو السياسي في خطر كبير.