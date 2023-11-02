الأردن : وصول 53 أردنياً تم إجلاؤهم من قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم وصول 53 أردنياً تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين تم نقلهم إلى الأردن على متن الطائرة التي حملت على متنها اليوم مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف السفير القضاة أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوهاً إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.