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رابط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

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ياسر رشاد - القاهرة - برزت شركة الخطوط الجوية ، على محركات البحث خلال الساعات الماضية، اليوم الخميس، بعدما أعلنت عن فرص وظيفية في (طاقم الخدمة الجوية) من خلال حضور المقابلة الشخصية والتقديم المباشر.

شروط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

 

ونوهت إدارة  الخطوط الجوية السعودية، أن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ابن مواطنة.
  • أن يكون العمر ما بين 20 و 30 عاماً.
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير جيد فأعلى.

 

المستندات المطلوبة لوظائف الخطوط الجوية السعودية

  • السيرة الذاتية.
  • صورة الهوية الوطنية أو الإقامة.
  • صورة الشهادة العلمية.
  • صورة شخصية بمقاس 4*3.
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موعد المقابلة الشخصية لوظائف الخطوط الجوية السعودية

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، أن موعد المقابلات الشخصية للوظائف الشاغرة، هو يوم الاثنين 1445/4/22 هـ (الموافق 2023/11/6 م) من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً ويستمر حتى يوم الأربعاء 1445/4/24 هـ (الموافق 2023/11/8 م).

رابط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

ويمكن التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية، من خلال الرابط التالي “اضغط هنــــــــــا”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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