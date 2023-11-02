كم مرة قصف الاحتلال الإسرائيلي منشأة للأونروا؟

ياسر رشاد - القاهرة - جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف منشآت الأونروا في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال.

في أحدث جريمة حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت طائراته مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة العشرات، بينهم أطفال.

وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن المدرسة التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية كانت تستخدم كمأوى للنازحين الفلسطينيين، وأن القصف أسفر عن تدمير كامل للمبنى.

وهذا ليس المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت الأونروا في قطاع غزة. فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 10 مايو الماضي، تعرضت 38 منشأة للأونروا لأضرار بالغة، منها 16 مدرسة، ما أجبر الأونروا على إيقاف خدماتها في العديد من المناطق في القطاع.

وبحسب الأونروا، فإن القصف الإسرائيلي على منشآتها يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة المدنيين، بمن فيهم الأطفال، للخطر.

وطالبت الأونروا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف القصف الإسرائيلي على منشآتها، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال.



وفيما يلي أبرز التفاصيل حول القصف الإسرائيلي على مدرسة الأونروا:

-استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مدرسة الأونروا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

أسفر القصف عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة العشرات، بينهم أطفال.

-كانت المدرسة تستخدم كمأوى للنازحين الفلسطينيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من العائلات التي كانت تعيش فيها.

-هذا ليس المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت الأونروا في قطاع غزة. فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 10 مايو الماضي، تعرضت 38 منشأة للأونروا لأضرار بالغة، منها 16 مدرسة.

-طالبت الأونروا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف القصف الإسرائيلي على منشآتها، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال.