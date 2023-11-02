شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على اتفاقية توريد 1300 عربة سكة حديد من طرازات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال إجتماعها اليوم الخميس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

واستعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات، الأسباب التي قد تم تأجيل اتخاذ الراي النهائي فيها لاجتماع اليوم حيث تبين للجنة إن هذه الاتفاقية لا تمثل اتفاقية قرض جديد، بل إنها جاءت ضمن بعض الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاع استجدت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت ستعرقل استمرار تنفيذ مشروع توريد 1300 عربة قطار سكك حديد جديدة من طرازات مختلفة سبق أن أبرمت الهيئة عقد توريدهم منذ عام 2019، وتم تنفيذه بالفعل حتي وصل ما تم توريده من عربات إلى 800 عربة حتى الآن.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن جميع الاتفاقيات الصادر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية هي من الأهمية بمكان من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطن المصرى والاقتصاد القومى.