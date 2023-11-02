الحلبي شارك بمؤتمر فرنكوفوني عن بعد في كندا: نحتاج إلى كل القوى الحية للمشاركة في تنمية وتقدم أوطان شبابنا

استقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي النائب علي فياض، وتناول البحث الشؤون التربوية وسير العام الدراسي وخصوصا في المنطقة الحدودية الجنوبية، إضافة إلى حقوق المعلمين في تلك المناطق في ظل الإقفال القسري للمدارس ونزوح الكثير من الأهالي والمعلمين والتلاميذ.

كذلك استقبل الحلبي رئيس جامعة المقاصد التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت حسان غزيري، وبحث معه في قضايا تتعلق بالجامعة وملفاتها وانشطتها.

وفي سياق منفصل، عبَّر الحلبي، خلال مشاركته عند بعد في المؤتمر المنعقد في كندا لمناسبة أسبوع الفرنكوفونية العلمية، عن "المرارة والغضب الذي يشعر بهما نتيجة لما يقاسيه الشعب الفلسطيني من هول العنف والمذابح التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الأهالي في غزة تحت انظار العالم أجمع ، ما يشكل نوعا من التطهير الإتني".

وأشار إلى انه "يغتنم فرصة انعقاد المؤتمر للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين والفلسطينيات في هذه المعاناة"، لافتاً إلى أننا "اليوم وتبعا للظروف القاسية التي نعيشها، فإننا نشجع أبناءنا على الإنتقال القصير الأمد او الطويل الأمد في دول العالم، طالما ان احلامهم وخططهم تصطدم بالواقع الحالي للبلاد، لكننا نتطلع إلى عكس هذا الحراك باتجاه لبنان لأننا في دول الجنوب ومن بينها لبنان، نحتاج إلى كل القوى الحية التي يمكنها حمل المسؤوليات الثقيلة ، للمشاركة في تنمية البلاد وتقدم الأوطان التي ينتمي إليها شبابنا".

وأضاف "نتطلع إلى ما حققه الإنسان من تقدم على الأرض، ونأمل بأن يجنبنا ذلك إنهيار الإنسانية كما نشهد ما يجري في فلسطين".