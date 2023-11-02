حجار: ما اُشيع عن تمييز بتوزيع المساعدات في القرى الجنوبية هو طائفي وبهذه الشائعات نحن نخدم العدو

زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار سراي النبطية الحكومي يرافقه الخبيران في الوزارة عدنان نصر الدين وعادل الشباب، وممثلة مؤسسة شيلد ايفا حمصي حيث استقبلتهم محافظ النبطية هويدا الترك بحضور منسقة لجنة إدارة الازمات والكوارث في محافظة النبطية رنا رعد ، المدير الإقليمي للدفاع المدني اللبناني في محافظة النبطية حسين فقيه

وأشار الترك، الى أننا "نقلنا لحجار مطالب البلديات وحاجات النازحين وضرورة تسريع الاستجابة ووعدنا ان يتم تسليم المساعدات من قضاء النبطية وتباعا الى بقية الاقضية وان تكون المساعدات متكاملة وغير مكررة".

بدوره لفت حجار الى أن "زيارتي كانت استطلاعية للاطلاع على حاجات النازحين والوقوف الى جانب أهلنا الصامدين في ارضهم، ولهذا زرت مناطق حاصبيا شبعا كوكبا الخيام مرجعيون والان في مركز المحافظة في النبطية وما نريد إعلانه من هنا اننا لا نريد الا بقاء أهلنا في ارضهم ونحن شعب معتدى عليه ولا نريد لا نزوح ، ونطالب بالخطة الموضوعة ان يكون لدينا مقومات صمود واستجابة سريعة لكل الحاجات على المستويات الصحية والاجتماعية والتربوية".

وذكر أنني "وجهت رسالة من المناطق الحدودية الى المؤسسات والمجتمع الدولي بضرورة دعمنا والاستجابة السريعة بحيث لا يمكن مقارنة اوضاعنا بما يجري في العراق، ولن ننتظر أهلنا كي يتهجروا ويتم دعمهم بل نريد ان نساعدهم منذ الان ونعيد الطلاب الى مدارسهم ونوقف العدوان".

ولفت حجار الى ان "ما اشيع عن تميز في توزيع المساعدات طائفيا"، مؤكداً ان "المسؤولية الملقاة علينا كحكومة ومن خلفها معظم الوزارات ونحن كوزارة شؤون لم نستلم أي قرش وما نقوم به هو جهد شخصي ومن مخزوننا إضافة الى العلاقات فهناك الهبة الصينية ومن الكنيسة الانجيلية مع مساعدات من جهات أخرى لذا وقبل ان يتسرع البعض نحن نسامحه وجسمنا لبيس وقلبنا كبير".

وأوضح أننا "قدمنا مساعدات الى مؤسسات الصدر في صور واتحاد بلديات بنت جبيل وحاصبيا ماذا نسمي ذلك، بهذه الشائعات نحن نخدم العدو فلنبتعد عنها والجنوب مؤلف من مكونات وعلينا احترامها ولن نقبل ان نساعد مكون واحد بل الجميع ولا نريد لاحد ان يتسرع لانه سيصطدم بالحائط، وقمنا بتوزيع مساعدات حتى اليوم لاكثر من 200 جمعية ومؤسسة في كل لبنان".