قوى الأمن: تدابير سير بين 3 و5 الحالي في محيط مستديرة السلام- طرابلس بسبب أعمال حفر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "استكمالًا لتنفيذ خطّ ​الصرف الصحي​ الرّئيسي لمدينة ​طرابلس​، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتواريخ 3 و4 و5-11-2023، بأعمال حفر في محيط مستديرة السلام، حيث ستعمد إلى منع مرور السّير على الطّريق المؤدي من وإلى ​بيروت​؛ على الشّكل التّالي:

- منع المرور على المسلك المؤدّي إلى بيروت اعتبارًا من صباح يوم الجمعة إلى ظهر يوم السّبت.

- على المواطنين المتّجهين إلى بيروت سلوك طريق البحصاص/ جسر البالما، أو طريق الميناء/ بركة المرج.

- منع مرور السّير على المسلك المتّجه باتجاه المدينة، اعتبارًا من ظهر يوم السّبت ولغاية صباح يوم الإثنين.

- على المواطنين المتّجهين إلى طرابلس سلوك طريق جسر البالما- مفرق Punto Alto، أو طريق الميناء- بركة المرج، أو طريق الكواليتي إن".

وطلبت المديريّة، من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".