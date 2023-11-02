أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "استكمالًا لتنفيذ خطّ الصرف الصحي الرّئيسي لمدينة طرابلس، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتواريخ 3 و4 و5-11-2023، بأعمال حفر في محيط مستديرة السلام، حيث ستعمد إلى منع مرور السّير على الطّريق المؤدي من وإلى بيروت؛ على الشّكل التّالي:
- منع المرور على المسلك المؤدّي إلى بيروت اعتبارًا من صباح يوم الجمعة إلى ظهر يوم السّبت.
- على المواطنين المتّجهين إلى بيروت سلوك طريق البحصاص/ جسر البالما، أو طريق الميناء/ بركة المرج.
- منع مرور السّير على المسلك المتّجه باتجاه المدينة، اعتبارًا من ظهر يوم السّبت ولغاية صباح يوم الإثنين.
- على المواطنين المتّجهين إلى طرابلس سلوك طريق جسر البالما- مفرق Punto Alto، أو طريق الميناء- بركة المرج، أو طريق الكواليتي إن".
وطلبت المديريّة، من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير بين 3 و5 الحالي في محيط مستديرة السلام- طرابلس بسبب أعمال حفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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