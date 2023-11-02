رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية فازت بالتزكية

جرت الانتخابات الخاصة برابطة العاملين في الجامعة اللبنانية اليوم الخميس وبمشاركة اعضاء الهيئة التنفيذية في مختلف الفروع. و بعد اجراء عملية الترشيح فاز بالتزكية كل من: - أيمن ماجد رئيساً - طارق معوض نائباً للرئيس - علاء شبيب أمين سر - هشام عفيف أمين صندوق - هادي نجم ممثل للرابطة لدى وزارة الداخلية واستقبل رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران رابطة العاملين، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم لما فيه مصلحة الجامعة والعاملين فيها.

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