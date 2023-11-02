أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "قواتنا توغلت في أطراف مدينة غزة، وحققنا نجاحات مبهرة للغاية ونحرز تقدما ولا شيء سيوقفنا".
ولفت نتانياهو، الى "هناك خسائر في صفوف قواتنا للأسف ولكننا مصممون على تحقيق أهداف الحرب، ونحن سنواصل هذه الحرب حتى تحقيق الانتصار".
ورأى أن "للحرب كلفة اقتصادية وأشيد بجهود وزارة المالية بهذا الشأن، وسنهزم العدو في الميدان وسننتصر في الحرب الاقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: هناك خسائر في صفوف قواتنا للأسف ولكننا مصممون على تحقيق أهداف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.