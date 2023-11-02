نتانياهو: هناك خسائر في صفوف قواتنا للأسف ولكننا مصممون على تحقيق أهداف الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "قواتنا توغلت في أطراف مدينة غزة، وحققنا نجاحات مبهرة للغاية ونحرز تقدما ولا شيء سيوقفنا".

ولفت نتانياهو، الى "هناك خسائر في صفوف قواتنا للأسف ولكننا مصممون على تحقيق أهداف الحرب، ونحن سنواصل هذه الحرب حتى تحقيق الانتصار".

ورأى أن "للحرب كلفة اقتصادية وأشيد بجهود وزارة المالية بهذا الشأن، وسنهزم العدو في الميدان وسننتصر في الحرب الاقتصادية".