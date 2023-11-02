رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حربًا مع عدو قاس لها ثمن مؤلم وباهظ

رأى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي "أننا نخوض حربًا مع عدو قاس لها ثمن مؤلم وباهظ". ويأتي ذلك في وقت تتصدى فيه الفصائل الفلسطينية للتوغل البري الإسرائيلي على تخوم قطاع غزّة، حيث قُتل خلال الهجمات العديد من الجنود الإسرائيليين. كما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على القطاع.

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