ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 9159 قتيلا ونحو 24 ألف جريح

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في تقريرها اليومي، " ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ تاريخ 7 تشرين الأوّل الماضي حتّى 2 تشرين الثّاني الحالي، إلى 9025 قتيلًا وأكثر من 24 ألف جريح في ​غزة​، و134 قتيلًا وأكثر من 2100 جريح في ​الضفة الغربية​".

وأشارت إلى أنّ مستشفى الصداقة التّركي توقّف عن العمل جراء القصف ونفاد ​الوقود​، علمًا أنّه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، ما جعل 70 مريضًا معرّضين للخطر، لافتةً إلى أنّ القوّات الإسرائيليّة قصفت مستشفى الحلو في مدينة غزة.

وكشفت الوزارة أنّ 16 مستشفى من أصل 35 توقّفت عن العمل جرّاء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحةً أنّ الأطبّاء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليّات الجراحيّة دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الّذين أُصيبوا نتيجة القصف، والنّساء اللّواتي يلدن بعمليّات قيصريّة.