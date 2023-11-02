أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي، " ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ تاريخ 7 تشرين الأوّل الماضي حتّى 2 تشرين الثّاني الحالي، إلى 9025 قتيلًا وأكثر من 24 ألف جريح في غزة، و134 قتيلًا وأكثر من 2100 جريح في الضفة الغربية".
وأشارت إلى أنّ مستشفى الصداقة التّركي توقّف عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، علمًا أنّه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، ما جعل 70 مريضًا معرّضين للخطر، لافتةً إلى أنّ القوّات الإسرائيليّة قصفت مستشفى الحلو في مدينة غزة.
وكشفت الوزارة أنّ 16 مستشفى من أصل 35 توقّفت عن العمل جرّاء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحةً أنّ الأطبّاء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليّات الجراحيّة دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الّذين أُصيبوا نتيجة القصف، والنّساء اللّواتي يلدن بعمليّات قيصريّة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 9159 قتيلا ونحو 24 ألف جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.