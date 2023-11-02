شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «فشل حكومة نتنياهو».. استقالة على الهواء من حزب الليكود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - متابعات

تقدم تامير عيدان رئيس المجلس الإقليمي سدوت نيغف، المتاخم لقطاع غزة المحاصر، استقالته على الهواء مباشرة من حزب الليكود الحاكم، قائلاً: «أعلن استقالتي من حزب الليكود الحاكم، وألقي باللوم على الحكومة الإسرائيلية، وأدعو كل أصدقائي وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، لفعل الأمر نفسه في ظل هذا الفشل الذريع».

وتابع: «السبب في ذلك هو فشل حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تحقيق الوعود التي قطعتها لمساعدة سكان غلاف غزة في خضم الحرب مع حركة حماس».

ويضم المجلس الإقليمي مدينة نتيفوت و16 تجمعاً صغيراً، مثل ألوميم وكفار ميمون.

وأعلن عيدان استقالته من حزب الليكود خلال مقابلة مع القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، داعياً أعضاء الحزب إلى الاستقالة منه. وكان عيدان يقرأ نص استقالته المكتوب، الذي قال إنه بعثه إلى نتنياهو.

إخلاء 250 ألف شخص من المستوطنات

وبسبب الهجوم والحرب التي أعقبته، أصبحت المناطق الإسرائيلية المحيطة بغزة شبه خالية، حيث أجلت السلطات الإسرائيلية 250 ألف شخص من هذه المستوطنات إلى مناطق أخرى داخل إسرائيل.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن حكومة نتنياهو تعرضت لانتقادات شديدة وحتى سخرية، فبخلاف الفشل الأمني المذهل أمام حماس، فهي لم تقدم ما فيه الكفاية لسكان هذه المناطق.

وفي الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي قتل نحو 1400 شخص، وبلغ عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر 328 جندياً. فيما بلغ عدد المصابين الإسرائيليين 5431 شخصاً، ووصل عدد النازحين الإسرائيليين إلى 250 ألف نازح.

وعن عدد الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حركة حماس فقد بلغ 240 محتجزاً، وقد تم الإفراج عن 4 محتجزين.

9061 ضحية فلسطينية

وعلى الجانب الآخر قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة الخميس، إن عدد الضحايا في القطاع ارتفع إلى 9061 فلسطينياً وبلغ عدد المصابين 32 ألفاً.

وأضاف أن القتلى بينهم 3760 طفلاً و2326 امرأة.

وفي آخر التطورات، شهد قطاع غزة قصفاً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى وسط استمرار العملية البرية الإسرائيلية، كما أن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى رشقة صواريخ من داخل قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود ومحيطها.

مقتل 18 عسكري إسرائيلي

وتزامناً، طال القصف الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لـ«الأنروا» في مخيم الشاطئ في غزة.

يأتي هذا فيما ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 18 قتيلا، بعدما قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» إن الجيش أعلن الخميس مقتل ضابط إسرائيلي في العمليات البرية شمال قطاع غزة.

ووقعت اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنوب شرقي غزة.

يأتي ذلك فيما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، في بيان، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة مضادة للدروع.

وقبلها أعلنت أنها استهدفت دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذائف «الياسين 105» المضادة للدروع.