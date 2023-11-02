شكرا لقرائتكم خبر عن غداة انتهاء مهلة إسلام آباد للأجانب.. زحام على الحدود الأفغانية الباكستانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيشاور - (رويترز)

تكدس الآلاف، عند معبر الحدود الواقع في شمال غرب باكستان، على أمل العبور إلى أفغانستان، الخميس، غداة انتهاء المهلة التي حددتها حكومة إسلام آباد للأجانب المقيمين بشكل غير قانوني لمغادرة البلاد أو مواجهة الترحيل.

وبدأت السلطات الباكستانية اعتقال الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان، قبل ساعات من انتهاء المهلة. وقد يضطر أكثر من مليون أفغاني إلى مغادرة باكستان أو التعرض للاعتقال والترحيل؛ نتيجة للتوجيه الذي أصدرته إسلام آباد فجأة قبل شهر.

وقالت إدارة طالبان في أفغانستان، وهي تهرع للتعامل مع التدفق المفاجئ، إنها أقامت معسكرات عبور مؤقتة، وسيتم توفير الغذاء والمساعدات الطبية، لكن وكالات الإغاثة أبلغت عن ظروف سيئة عبر الحدود.

وقال عبد الناصر خان، نائب رئيس شرطة منطقة خيبر القبلية، لرويترز، إن أكثر من 24 ألف أفغاني عبروا الحدود إلى أفغانستان باستخدام معبر طورخم الحدودي، الأربعاء، وحده.

وأضاف: «كان هناك عدد كبير ينتظر السماح بالمرور، وقمنا باتخاذ ترتيبات إضافية لتسهيل عملية الإجلاء بشكل أفضل».

وقال، إن 128 ألف أفغاني غادروا إلى أفغانستان عبر المعبر الحدودي، منذ صدور إنذار الحكومة الباكستانية، ومن المتوقع أن يعبر آلاف آخرون في الأيام المقبلة.

ومنعت السلطات الباكستانية وسائل الإعلام من الوصول إلى المعبر الحدودي منذ الثلاثاء.

وأمضى بعض الأفغان الذين أُمروا بالمغادرة عقوداً من الزمن في باكستان، في حين أن البعض الآخر لم يذهب إلى أفغانستان قط، ويتساءلون كيف يمكنهم بدء حياة جديدة هناك.

ومن بين أكثر من أربعة ملايين أفغاني يعيشون في باكستان، تقدر الحكومة أن 1.7 مليون منهم لا يحملون وثائق.

وحذرت وكالات الإغاثة من أن ذلك قد يدفع أفغانستان إلى أزمة أخرى، وعبّـرت عن «مخاوف جسيمة» بشأن نجاة العائدين ودمجهم في المجتمع، لا سيما مع بداية الشتاء.