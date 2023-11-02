حزب الله اللبناني يقصف 19 موقعًا ونقطة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قصف "حزب الله اللبناني"، 19 موقعًا ونقطة عسكرية إسرائيلية دفعةً واحدة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المُحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يُنفذ ضربات ضد سلسلة من مواقع حزب الله في لبنان بعد إطلاق عدد من الصواريخ على شمال إسرائيل في الساعة الماضية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيُقدم المزيد من التفاصيل قريبًا حول الغارات.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الهجمات الصاروخية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجومًا هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المُحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصًا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

حزب الله اللبناني يقصف موقعًا إسرائيليًا بالقذائف المدفعية

أعلن "حزب الله" اللبناني، قصف موقع حدب البستان الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، مُؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة فيه‎، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الأربعاء.

وقال "حزب الله" في بيان: "عند الساعة 16:25 من عصر يوم الأربعاء الواقع فيه 1 نوفمبر 2023 استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة‎."‎

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.