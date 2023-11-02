50 طربة حشيش.. السجن 15 عاما لكهربائي للاتجار في المخدرات بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كهربائي بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبد المطلب والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم.

ترجع وقائع القضية المقيدة برقم 8174 لسنة 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحريات قيام المتهم "م.م.م" لحام كهربائي، بالإتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته حقيبة يد، وتمكنت القوة من ضبطه وانتزاع الحقيبة من يده وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي على عدد 50 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، حيث حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.