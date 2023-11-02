الحكومة الفلسطينية: الاحتلال أسقط أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن "قصف الاحتلال خلف حتى الآن أكثر من 11 ألف ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض"

ونتابع رئيس مكتب الإعلام الحكومي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "الاحتلال دمر حتى الآن أكثر من 8 آلاف مبنى سكني وعشرات المرافق والمنشآت الخدمية العامة"

وأكد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، "قصف الاحتلال تسبب حتى الآن في تدمير 52 مسجدا وإلحاق الأضرار ب210 مساجد و3 كنائس"

ولفت معروف إلى أن "الاحتلال أسقط حتى الآن أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على القطاع"

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن "وزارة الصحة حاولت إخراج جرحى إلى جنوب غزة لكن الاحتلال استهدفهم"