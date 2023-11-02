سقوط سقف فصل بمدرسة في الدقهلية.. وقرار رسمي عاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

سقطت أجزاء من سقف أحد فصول مدرسة أحمد عيد الابتدائية، التابعة لإدارة بلقاس التعليمية في محافظة الدقهلية، وذلك نظرًا لتهالك المبنى الآيل للسقوط.

لم يسجل الحادث مصابين، إذ وقع الحادث بعد انتهاء اليوم الدراسي.

أخطرت مديرية التربية والتعليم بالحادث، حيث أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إيقاف العمل بالمدرسة، حفاظًا على الطلاب الذين تقرر نقلهم إلى مدرسة عياد الابتدائية، لاستكمال العام الدراسي.

ومن المقرر أن يتم إدخال المدرسة لخطة الإحلال والتجديد بهيئة الأبنية التعليمية، لإعادة تأهيلها.