جيش الاحتلال: إصابة ضابطين وجنديان بجروح خطيرة أحدهم على الحدود المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة كلًا من ضابط احتياط من اللواء 679، وضابط من لواء جفعاتي، وجندي من الكتيبة 614 من المدرسة الهندسية، وجندية من كتيبة كراكال (على الحدود المصرية)، وجميعهم بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط كبير من قواته خلال الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بعض التفاصيل عن الضابط والذي يعمل برتبة مقدم ويشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 خلال المعارك المستعرة شمال غزة.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إصابة مجندة إسرائيلية من كتيبة كراكال على الحدود المصرية بجروح خطيرة.