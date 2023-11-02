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البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة في 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال 2023.
وظلت الفائدة لدى البنك المركزي عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25% للإقراض دون تغيير.
كان البنك المركزي قرر خلال 2023 تثبيت سعر الفائدة 5 مرات خلال العام الجاري ورفعها 3% على مرتين منها 2% في مارس و1% في أغسطس الماضي بخلاف 8% زيادة في سعر الفائدة خلال 2022.

وجاء تثبيت البنك للمركزي في جتماع اليوم رغم ارتفاع معدل التضخم على مستوى المدن الذي سجل معدل قياسي جديد في سبتمبر الماضي عند 37.4% على أساس سنوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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