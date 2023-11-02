قصف إسرائيلي على وادي النفخة وأطراف حانين وإصابة منزل في بلدة شيحين

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً جوّيّةً على وادي النفخة عند أطراف بلدة زبقين، فيما تقصف مدفعية ​الجيش الإسرائيلي​ منطقة البطيشية بين ​طيرحرفا​ والضهيرة، ومنطقة عين الزرقا عند أطراف طيرحرفا، وأطراف بلدة حانين.

وأُصيب منزل في بلدة شيحين في القطاع الغربي، جرّاء القصف الإسرائيلي.