قصف إسرائيلي على وادي النفخة وأطراف حانين وإصابة منزل في بلدة شيحين

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً جوّيّةً على وادي النفخة عند أطراف بلدة زبقين، فيما تقصف مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة البطيشية بين طيرحرفا والضهيرة، ومنطقة عين الزرقا عند أطراف طيرحرفا، وأطراف بلدة حانين.
وأُصيب منزل في بلدة شيحين في القطاع الغربي، جرّاء القصف الإسرائيلي.
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