كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الولايات المتحدة الأميركية تملك معلومات استخباراتية، بأن مجموعة فاغنر الروسية تدرس إرسال نظام الدفاع الجوي (SA-22) إلى حزب الله". وبحسب الصحيفة، ذكر مسؤول أميركي أن "واشنطن لم تؤكد إرسال النظام، لكنها تراقب المناقشات التي تشمل فاغنر وحزب الله، ويعتبر التسليم المحتمل مصدر قلق كبير". والنظام المعني هو "SA-22"، الذي يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات ومدافع الدفاع الجوي لاعتراض الطائرات.

كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": أميركا لديها معلومات بأن "فاغنز" تدرس إرسال صواريخ دفاع جوي لـ"حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.