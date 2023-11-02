بوشكيان غادر إلى نيودلهي للمشاركة بمعرض الهند الدولي للغذاء وإجراء محادثات لتوطيد العلاقات الصناعية

غادر وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​ إلى العاصمة ​الهند​يّة ​نيودلهي​، في زيارة رسميّة تلبيةً لدعوة وزير الصّناعات الغذائيّة باشوباتي كومار باراس، "لإجراء محادثات تمهّد لتوطيد العلاقات التّبادليّة الصّناعيّة بين ​لبنان​ والهند، وتبادل الخبرات وإمكانات التّعاون في قطاع الصّناعات الغذائيّة المتقدّم في كلا البلدين، بحيث من المتوقّع أن تؤدّي هذه الزّيارة إلى فتح مجالات مستقبليّة وتبادليّة واعدة، وتزويد لبنان بمواد أوّليّة زراعيّة تُستخدم في الصّناعات الغذائيّة الجديدة الّتي لها استخدامات تغذويّة خاصّة"، بحسب المكتب الإعلامي لبوشكيان.

كما يشارك بوشكيان في معرض الهند الدّولي للغذاء (WFI 2023)، الّذي يُقام برعاية رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​ في ميدان براغاتي في نيودلهي. علمًا أنّ معرض 2023 هو بنسخته الثّانية، وتشارك فيه وفود من دول عدّة.