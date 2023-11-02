غادر وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان إلى العاصمة الهنديّة نيودلهي، في زيارة رسميّة تلبيةً لدعوة وزير الصّناعات الغذائيّة باشوباتي كومار باراس، "لإجراء محادثات تمهّد لتوطيد العلاقات التّبادليّة الصّناعيّة بين لبنان والهند، وتبادل الخبرات وإمكانات التّعاون في قطاع الصّناعات الغذائيّة المتقدّم في كلا البلدين، بحيث من المتوقّع أن تؤدّي هذه الزّيارة إلى فتح مجالات مستقبليّة وتبادليّة واعدة، وتزويد لبنان بمواد أوّليّة زراعيّة تُستخدم في الصّناعات الغذائيّة الجديدة الّتي لها استخدامات تغذويّة خاصّة"، بحسب المكتب الإعلامي لبوشكيان.
كما يشارك بوشكيان في معرض الهند الدّولي للغذاء (WFI 2023)، الّذي يُقام برعاية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ميدان براغاتي في نيودلهي. علمًا أنّ معرض 2023 هو بنسخته الثّانية، وتشارك فيه وفود من دول عدّة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان غادر إلى نيودلهي للمشاركة بمعرض الهند الدولي للغذاء وإجراء محادثات لتوطيد العلاقات الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.