"المنار": قصف إسرائيلي على وادي السلوقي وإلقاء قذائف ضوئية على مناطق حدودية عدة

ذكرت قناة "المنار"، أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت "وادي السلوقي" والمنطقة الواقعة بين بلدتَي حولا وشقرا، وتلقي ​قذائف​ ضوئيّة على العديد من المناطق الحدوديّة".

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