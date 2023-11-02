أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّ "بالتّزامن مع الهجوم الّذي شنّته المقاومة الإسلاميّة بالمسيّرات الهجوميّة على ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللّبنانيّة المحتلّة، هاجم مقاتلو المقاومة الإسلاميّة في وقتٍ واحدٍ عند السّاعة 3:30 عصر يوم الخميس 2/11/2023، تسعة عشر موقعًا ونقطة عسكريّة صهيونيّة بالصّواريخ الموجّهة والقذائف المدفعيّة والأسلحة المباشرة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".
وأوضح في بيان، أنّ "المواقع والنّقاط المستهدَفة هي:
المرج/ المالكية/ جل الدير/ رأس الناقورة البحري/ خربة زرعيت/ الضهيرة
والنّقاط:
- 16/ 14/ 13/ 12 بين الموقع البحري وجل العلام
- 59 مقابل موقع الضهيرة
- 67/ 62 مقابل حدب البستان
- 91/ 90/ 89 بين مرتفع أبو دجاج وخربة زرعيت
- 396/ 395/ 394 مقابل بلدة هونين المحتلّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ والقذائف وحققنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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