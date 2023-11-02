"حزب الله": هاجمنا 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ والقذائف ‏وحققنا إصابات مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، أنّ "بالتّزامن مع الهجوم الّذي شنّته ​المقاومة​ الإسلاميّة بالمسيّرات الهجوميّة على ثكنة زبدين في مزارع ‏شبعا اللّبنانيّة المحتلّة، هاجم مقاتلو المقاومة الإسلاميّة في وقتٍ واحدٍ عند السّاعة 3:30 عصر يوم ‏الخميس 2/11/2023، تسعة عشر موقعًا ونقطة عسكريّة صهيونيّة بالصّواريخ الموجّهة والقذائف ‏المدفعيّة و​الأسلحة​ المباشرة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".

وأوضح في بيان، أنّ "المواقع والنّقاط المستهدَفة هي: ‏

المرج/ المالكية/ جل الدير/ ​رأس الناقورة​ البحري/ خربة زرعيت/ الضهيرة‏

والنّقاط: ‏

‏- 16/ 14/ 13/ 12 بين الموقع البحري وجل العلام

‏- 59 مقابل موقع الضهيرة

‏- 67/ 62 مقابل حدب البستان

‏- 91/ 90/ 89 بين مرتفع أبو دجاج وخربة زرعيت

‏- 396/ 395/ 394 مقابل بلدة ​هونين​ المحتلّة".