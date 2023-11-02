أدرعي: شنّ غارات واسعة النطاق لتدمير أهداف عسكرية لـ"حزب الله" ردا على إطلاق صواريخ من لبنان

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، بشنّ "غارات واسعة النّطاق لتدمير أهداف عسكريّة تابعة لـ"​حزب الله​"، ردًّا على إطلاق الصّواريخ من الأراضي اللّبنانيّة اليوم". وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "طائرات مقاتلة ومروحيّات قتاليّة تابعة للجيش، تقوم خلال السّاعات الأخيرة، بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله"، تزامنًا مع قصف مدفعي ومن دبّابات الجيش"، مشيرًا إلى أنّ "من بين الأهداف الّتي تمّ ضربها بنى تحتيّة ومقرّات قيادة عسكريّة، مواقع إطلاق القذائف الصّاروخيّة، مستودعات لتخزين الوسائل القتاليّة ومجمّعات عسكريّة يستخدمها الحزب". وأكّد أنّ "الجيش يعتبر "حزب الله" المسؤول عمّا يجري على الأراضي اللّبنانيّة".

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