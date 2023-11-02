بلينكن: مصممون على منع التصعيد سواء في لبنان أو الضفة الغربية أو أي منطقة أخرى

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أننا "مصممون على منع التصعيد سواء في لبنان أو الضفة الغربية أو أي منطقة أخرى".
ولفت بلينكن، الى أننا "شهدنا خلال الأيام الماضية استمراراً لتحمل المدنيين الفلسطينيين لكلفة الصراع، وليس من مصلحة أي طرف أن يكون هناك أي تصعيد".
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