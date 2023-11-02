"كتائب القسام": دمرنا دبابتين إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا دمّروا دبّابتَين إسرائيليّتين في محور شمال غرب ​غزة​، بقذيفتَي "الياسين 105". ومنذ بعض الوقت، أفادت "كتائب القسام"- لبنان بـ"أنّنا قصفنا مستعمرة "كريات شمونة" ومحيطها بـ12 صاروخًا، ردًّا على المجازر الإسرائيليّة بحقّ أهلنا في غزة".

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