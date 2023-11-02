شكرا لقرائتكم خبر عن لصالح مجموعات مسلحة.. ميانمار تفقد السيطرة على بلدة استراتيجية قرب الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانغون - أ ف ب

فقدت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار السيطرة على بلدة استراتيجية على الحدود مع الصين بعد اشتباكات ضد تحالف من ثلاث مجموعات مسلحة، وفق ما أفاد ناطق باسم الحكومة العسكرية فيما دعت بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال زاو مين تون في رسالة مسجلة الأربعاء: إن «الحكومة والمنظمات الإدارية وقوات الأمن لم تعد موجودة» في تشينشويهاو المتاخمة لمقاطعة يونان.

وسيطر جيش التحرير الوطني في تاونغ وجيش أراكان والتحالف الديمقراطي الوطني البورمي على العديد من نقاط التفتيش العسكرية، إضافة إلى طرق استراتيجية للتجارة مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي لـميانمار. من جهتها، دعت الصين الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي إن بكين «تحض جميع الأطراف على وقف إطلاق النار فوراً ووقف القتال»، داعياً الأطراف المتحاربة إلى حل «الخلافات بوسائل سلمية عبر الحوار والتشاور».

وحذّرت الأمم المتحدة الاثنين، من أن أكثر من 6 آلاف شخص ربما نزحوا بعد الاشتباكات.

ومرّ أكثر من ربع التجارة بين ميانمار والصين في الفترة الممتدة من نيسان/إبريل إلى أيلول/سبتمبر والبالغة قيمتها 1,7 مليار يورو عبر تشينشويهاو، وفق بيانات رسمية نشرتها صحيفة حكومية في أيلول/سبتمبر.