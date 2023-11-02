شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب العاصفة «سياران».. 7 قتلى في أوروبا وعرقلة حركة النقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رين - (أ ف ب)

تسببت عاصفة سياران الخريفية القوية التي ضربت جزءاً من أوروبا الغربية خلال ليل الأربعاء إلى الخميس، في مقتل 7 أشخاص على الأقل، وباضطرابات كبيرة أثناء تقدمها نحو بريطانيا وهولندا.

ففي شمال فرنسا، قُتل سائق عندما سقطت شجرة على شاحنته، وأصيب 16 شخصاً أحدهم حالته خطرة. وبين الجرحى سبعة من رجال الإطفاء، وفق وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وحُرم حوالي 1,2 مليون منزل من الكهرباء، بما في ذلك 780 ألف منزل في بريتاني غرب فرنسا.

وفي وسط مدريد، تسبب سقوط شجرة جراء الرياح بوفاة امرأة وإصابة خمسة أشخاص بجروح، وفق خدمة الطوارئ. وتهب على العديد من المناطق الإسبانية رياح قوية جداً. ويعتبر شمال غرب البلاد الأكثر تأثراً بهبوب رياح تتجاوز سرعتها 150 كلم/ساعة على ساحل المحيط الأطلسي حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 8 أو 9 أمتار.

ودعت الحكومة الإسبان إلى «توخي الحذر الشديد على الطريق والحد من التنقل». وألغت ما يقرب من 50 رحلة جوية، بينها 13 في بلباو بمنطقة الباسك في الشمال. وأدت العاصفة أيضاً إلى توقف حركة السكك الحديد الخميس، خاصة على خطوط معينة في غاليسيا.

تأهب أحمر

ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية وُضعت بعض المناطق الساحلية في منطقتي كانتابريا وإقليم الباسك في حالة تأهب أحمر.

وفي جنوب إنجلترا، بالمملكة المتحدة، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة باضطرابات كبيرة أدت إلى تعليق الاتصالات البحرية من ميناء دوفر في الصباح، وإغلاق مئات المدارس.

وسجلت جزيرة جيرسي، التي أعلنت فيها أقصى حالات التأهب باللون الأحمر، رياحاً تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة واضطر 35 شخصاً إلى الإقامة في الفنادق بعد الأضرار التي لحقت بمنازلهم وفقاً للشرطة. وألغيت جميع الرحلات الجوية في مطارات جيرسي وغيرنسي وألديرني. وفي كورنوال جنوب غرب إنجلترا، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 8500 منزل، مع رصد هطول أمطار غزيرة في 54 موقعاً، معظمها على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وفق هيئة البيئة.

تعطل حركة القطارات

وفي هولندا، رُفع مستوى التأهب إلى اللون البرتقالي، مع توقع وصول سرعة الرياح إلى 110 كيلومترات في الساعة. وفي مطار شيبول-أمستردام، ألغيت نحو 200 رحلة جوية، معظمها إلى وجهات أوروبية مجاورة. كما تعطلت حركة السكك الحديد والعبّارات. وفي مواجهة الاختناقات المرورية، طُلب من الموظفين العمل من المنزل.

وفي غرب فرنسا، اقتربت سرعة الرياح من 200 كلم/ساعة أثناء الليل في فينيستير، عند طرف بريتاني. وكانت 23 من أصل 96 مقاطعة في حالة تأهب برتقالي، وفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ووُضعت منطقة بريتاني بأكملها في حالة تأهب من الرياح باللون الأصفر، مع تركز خطر العواصف القوية جداً بين قناة المانش وشمال فرنسا.

وتعطل قطاع النقل في غرب البلاد، حيث مُنعت حركة المرور صباح الخميس في فينيستير. كما تعطلت الحركة الجوية في المنطقة.

وقررت هيئة السكك الحديد على نحو وقائي وقف بعض القطارات في ضواحي باريس صباح الخميس. أما القطارات عالية السرعة، فتقرر تشغيل 90% منها مع وقفها على طرق معينة بين باريس والمدن الواقعة في الغرب.

وفي البرتغال، قال المعهد الوطني للأرصاد الجوية، إن البلاد لن «تتأثر بشكل مباشر» بالعاصفة سياران، لكنه وضع المناطق الساحلية في وسط وشمال البلاد في حالة تأهب أحمر.

وتعد الأحداث المناخية المتطرفة مثل الأعاصير وموجات الحر والفيضانات والجفاف ظواهر طبيعية. لكن الانحباس الحراري العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري يمكن أن يؤدي إلى استفحالها.