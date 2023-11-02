شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تعلن إحباط هجوم على مقار حكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان - (أ ف ب)

أعلنت أرمينيا، الخميس، توقيف خمسة أشخاص متهمين بالتخطيط لتفجيرات وهجمات، تستهدف مدنيين ومقار حكومية في البلد الواقع في القوقاز، والذي يعاني توترات منذ سيطرة أذربيجان على جيب ناغورنو كاراباخ.

وقالت أجهزة الأمن الأرمينية، إنها أحبطت «استعدادات لهجوم إرهابي هدفه عرقلة عمل الهيئات الحكومية».

ويشمل مخطط الهجوم «تفجيراً بالقنابل»، و«أعمالاً أخرى خطرة اجتماعياً»، و«الاستيلاء على مقار حكومية»، بحسب الأمن الذي أضاف أنه ضبط أسلحة وذخائر من منازل المشتبه فيهم.

عرّفت أجهزة الأمن الأرمينية عن المشتبه فيهم بالأحرف الأولى من أسمائهم، ولم تذكر الدوافع المحتملة للهجوم.

وتصاعدت التوترات السياسية في أرمينيا، بعدما شنّت أذربيجان هجوماً عسكرياً خاطفاً في أيلول/سبتمبر ضد الانفصاليين الأرمن في ناغورنو كاراباخ، وقد رفضت حكومة يريفان مساعدتهم حتى لا تنجر إلى حرب جديدة ضد باكو.

ونظمت أحزاب المعارضة الأرمينية احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي يتهمونه أيضاً بالمسؤولية عن هزيمة عسكرية سابقة ضد أذربيجان في عام 2020.

وفر غالبية سكان كاراباخ، وعددهم يتجاوز 100 ألف شخص، من الجيب إلى أرمينيا.